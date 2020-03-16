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تكنولوجيا

جوجل تستخدم أول رادار في العالم بهاتفها Pixel 4.. تفاصيل

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:00 ص
جوجل تستخدم أول رادار
جوجل تستخدم أول رادار في العالم بهاتفها Pixel 4
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ندى على
استخدمت شركة جوجل أول نظام من نوعه في عالم الهواتف الذكية، وهو نظام مستشعر رادار يسمى  Soli ، في هاتفها Pixel 4 الذى يعتمد بشكل أساسى على عدم الإيماءات الموجودة في العينين وعدم استخدام الأيدى على الإطلاق. 

وذكر موقع GSMArena أن الرادار يقوم على الإيماءات الصادرة من العينين، وتسمح التقنية بتسجيل صورة تفصيلية للمستخدم وجسمه؛ بحيث لا يعمل الرادار إلا عند تشغيله من قبل صاحب الهاتف فقط، ولا يقبل إيماءات إلا من المستخدم نفسه، بحيث تضمن خصوصية المستخدمين.

ويعتبر هاتف Pixel 4 هو أول هاتف ذكي مزود بمستشعر رادار يعمل على تشغيل مستشعر الحركة الذى يقوم بالتحكم في الهاتف عبر إيماءات العين بدون استخدام اليدين، وإلغاء القفل عبر التعرف على الوجه بشكل أسرع.

وسيقوم مستشعر سولى بمساعدة المستخدمين بدون استخدام اليدين وعن طريق التمرير السريع من خلال العين إلى البحث في  الصور واختيارها، وتبديل الأغاني في تطبيقات الموسيقى.

ومن المفترض أن تقنية الإيماءات التى تعمل عن طريق الرادار سولى ستكون بالتزامن مع تقنية جديدة تطورها جوجل تسمى  Motion Sense والمختصة بمعالجة الصوت بطريقة مبتكرة، وستعمل تقنية Motion Sense على تشغيل الموسيقى عن طريق استخدام تقنيات تعمل على الحد من اهتزاز الصوت.   
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