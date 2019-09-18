Google Pixel 4..تعرف على المواصفات وميعاد إطلاقه..صور

تستعد شركة جوجل الأمريكية للكشف عن أيقونتها الجديدة Google Pixel 4، والذى سيصدر بنسختين العادية والأخرى الـ XL، فى 15 أكتوبر المقبل، على أن يطرح فى الأسواق بحلول شهر نوفمبر.



وبحسب العديد من التسريبات سيكون Google Pixel 4 طفرة فى مستقبل هواتف أندريويد لهذا العام، والذى سينافس بقوة كلا من ىيفون 11 برو وسامسونج جلاكسى نوت 10 برو.



ونستعرض فيما يلى مواصفات الهاتفين :



1- Google Pixel 4



يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.23 بوصة بدقة OLED، مع معالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 855، بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية إضافة كارت.



ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كامبرا ثلاثية قوية بدقة 16 و 12.2 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 و 5 ميجابيكسل.



واستغنت جوجل عن منفذ سماعة الراس التقليدى قياس 3.5 ميلليمتر، وأبقت على قارى البصمة التقليدى، بالإضافة لقارئ بصمة الوجه.



ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 الجديد، مع بطارية سعة 2900 ميللى أمبير، مقابل 800 دولار لنسخة 64 جيجابايت، و 850 دولار أمريكى للنسخة ذات السعة الأكبر.



2- Pixel 4 XL



يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.23 بوصة بدقة OLED، مع معالج قوى من نوع Qualcomm Snapdragon 855، بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت بدون إمكانية إضافة كارت



ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كامبرا ثلاثية قوية بدقة 16 و 12.2 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 و 5 ميجابيكسل.



واستغنت جوجل عن منفذ سماعة الراس التقليدى قياس 3.5 ميلليمتر، وأبقت على قارى البصمة التقليدى، بالإضافة لقارىء بصمة الوجه.



ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 الجديد، مع بطارية سعة 3700 ميللى أمبير، مقابل 900 دولار لنسخة 64 جيجابايت، و 950 دولارا أمريكيا للنسخة ذات السعة الأكبر.



