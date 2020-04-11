شعراوي يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالغربية.. صور

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بمقر الوزارة.





وتم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومبانى مجالس المدن والوحدات المحلية وبعض الشوارع فى المدن والقرى وكذا مواقف السيارات للنقل العام وتلخص بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الرقابة على الأسواق لمنع أى ممارسات احتكارية أو ارتفاع لأسعار السلع الأساسية وإغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والمطاعم ، وكذا القرارات الخاصة بمواعيد حظر التجوال . كما شهد الإجتماع أيضًا متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة ، ومنع أى محاولات من المواطنين لاستغلال تطبيق الاجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائى.



