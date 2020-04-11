ظاهرة سقوط الطيور ميتة من السماء .. ماعلاقتها بـ كورونا ؟





من نقل المشهد، أوضح أن الطيور تسقط من السماء بعد صرخات متتابعة بينما ينسال منها الدم كانما جُزت رقابها بسكين حاد قبل أن تموت في غضون دقائق.





60 طائرا وقع من الفضاء إلى الأرض ميتا على أرض أستراليا اليوم، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، والتي قالت إن معظمها من معظمها من ببغاء كورولا المحمية في جنوب أستراليا.





وفي ظل الرعب المتزايد من سُبل انتشار فيروس كورنا كان الشك دارجا في نفوس البعض من علاقة الفيروس المستجد بسقوط الطيور من السماء إلى الأرض أو اكتشاف وسيلة جديدة لانتقال الفيروس من الطيور والحيوانات إلى البشر بعد تكذيب التقارير التي أفادت أن الفيروس ينتقل من القطط إلى الإنسان.





وتعتبر استراليا التي وقعت بها تلك الظاهرة واحدة من الدول التي أصابها فيروس كورونا حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس في أستراليا منذ تفشي وباء كورونا ، إلى ما يزيد عن 6010 إصابة، وتخطت الوفيات 50 حالة.





وعن الظاهرة، قالت "سارة كينج" مؤسّسة كاسبر لطيور الإنقاذ " لم تكن الطيور قادرة على الطيران، وكانت مستلقية على الأرض، وهي تنتحب من الألم، وبعض الطيور تنزف من فمها"، وأفادت أن أن هذا الموت المرعب يعود إلى التسمم.





ووفقا لما نقلته ديلي ميرور، وتقارير أسترالية أخرى فإن أي من الأبحاث البيطرية لم يربط بين ظاهرة سقوط الطيور الميتة و فيروس كورونا المستجد.