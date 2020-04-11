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أخبار البلد

مذيع بقناة مكملين يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

السبت 11/أبريل/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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صدى البلد
كشف حسام الشوربجي مقدم برنامج مكملين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في تركيا.

وقال حسام الشوربجي عبر حسابه علي تويتر: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا الجهات الصحية التركية اليوم أخبرتني بالإصابة بفيروس #كورونا المستجد 19، نسألكم الدعاء بالشفاء".

واختتم قائلا: احتمال إصابة عائلاتي بالفيروس مع بدء الحجز المنزلي الصحي لمدة 14 يوما مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لحالتي وحالة أسرتي".
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