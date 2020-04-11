مذيع بقناة مكملين يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

كشف حسام الشوربجي مقدم برنامج مكملين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في تركيا.
وقال حسام الشوربجي عبر حسابه علي تويتر: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا الجهات الصحية التركية اليوم أخبرتني بالإصابة بفيروس #كورونا المستجد 19، نسألكم الدعاء بالشفاء".
واختتم قائلا: احتمال إصابة عائلاتي بالفيروس مع بدء الحجز المنزلي الصحي لمدة 14 يوما مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لحالتي وحالة أسرتي".
" قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا "— حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) April 11, 2020
الجهات الصحية التركية اليوم، أخبرتني بالإصابة بفيروس #كورونا المستجد 19، نسألكم الدعاء بالشفاء #حسام_الشوربجي #خلك_في_البيت pic.twitter.com/cfoqf2Vbe7