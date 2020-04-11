مذيع بقناة مكملين يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

كشف حسام الشوربجي مقدم برنامج مكملين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في تركيا.





وقال حسام الشوربجي عبر حسابه علي تويتر: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا الجهات الصحية التركية اليوم أخبرتني بالإصابة بفيروس #كورونا المستجد 19، نسألكم الدعاء بالشفاء".



