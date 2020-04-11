شاهد | لحظة خضوع رئيس الوزراء لقياس درجة الحرارة والتعقيم بالإسماعيلية





خلال الجولة التفقدية بالمنطقة، قام رئيس الوزراء بتفقد مصنع شركة برودان، المختص بتصنیع الملابس الجاھزة للمدارس، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، وتمت الإشارة إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4 آلاف م ٢، ويقوم المصنع بالتصدیر للمملكة العربیة السعودیة، وإنه استثمار سعودي برأس مال ملیون دولار، وتكالیف استثماریة بلغت ملیون دولار.