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أخبار البلد

شاهد | لحظة خضوع رئيس الوزراء لقياس درجة الحرارة والتعقيم بالإسماعيلية

السبت 11/أبريل/2020 - 05:55 م
مدبولى يخضع لقياس
مدبولى يخضع لقياس درجة الحرارة
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محمود مطاوع
خضع الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، لقياس درجة الحرارة، والتعقيم، وارتدى الكمامات ، خلال زيارته المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وتفقده عددًا من المشروعات المقامة فيها.

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

خلال الجولة التفقدية بالمنطقة، قام رئيس الوزراء بتفقد مصنع شركة برودان، المختص بتصنیع الملابس الجاھزة للمدارس، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، وتمت الإشارة إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4 آلاف م ٢، ويقوم المصنع بالتصدیر للمملكة العربیة السعودیة، وإنه استثمار سعودي برأس مال ملیون دولار، وتكالیف استثماریة بلغت ملیون دولار.
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