نوال الزغبي تهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة.. هنغني كمان وكمان

، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، هنأت بها الفنانة اللبنانية إليسا بمناسبة طرح أغنيتها الأخيرة «هنغني كمان وكمان» التي تم طرحها عبر إذاعة روتانا مساء اليوم السبت.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، طرحت مقطع فيديو قصيرًا من أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" المرتقب طرحها كاملة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.





وظهرت إليسا في الفيديو، وهي تتحدث مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من النزل عن طريق البث اللايف، لمحاكاة فترة التباعد الاجتماعي، المفروضة بسبب الحجر المنزلي الصحي لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.



