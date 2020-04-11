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للحظر فوائد أخرى.. انخفاض نسب الطلاق منذ تطبيقه

السبت 11/أبريل/2020 - 09:43 م
الطلاق
الطلاق
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عبد الخالق صلاح
أكد اسلام عامر نقيب المأذونين، أن نسب الطلاق خلال الشهر الماضي منذ بداية تطبيق حظر التجول بسبب فيروس كورونا منخفضة للغاية وما يتداول من معلومات عن ارتفاع نسب الطلاق بسبب الحظر والجلوس في المنازل لا أساس له من الصحة وشائعات، لافتا إلى أن نسب الطلاق بشكل عام منذ 2020 منخفضة ومعدومة في أيام الحظر.

وأفاد اسلام عامر نقيب المأذونين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، مساء السبت، بأن نسب الطلاق في الأسبوع الأول من الحظر تكاد تكون واحد في المليون، وفي الفترة من الأسبوع الثاني الخلافات كلها التي تشهد جلسات صلح سببها الخلافات العامة المعروفة من أمور اقتصادية وانخفاض مستوى الدخل.

وأشار اسلام عامر نقيب المأذونين، إلى أن عقود الزوج في الفترة الحالية أقل من المعدل المعروف بنسبة كبيرة، موضحا أن النقابة والمأذونين يطبقون الاجراءات حال وجود عقود زوج وهي منع التجمعات ويقتصر عقد الزواج على الزوج والزوجة ووكيل العروسة والشهود بحيث لا يزيد العدد في مكان كتابة العقد على خمسة أفراد.

https://www.youtube.com/watch?v=hjKxBNho6Gc
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