AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

نجوم يرفعون شعار الدين لله والفن للجميع .. كارول سماحة تزوجت مسلمًا.. ناهد شريف أنجبت من زوجها المسيحي.. وليلى إسكندر تشهر إسلامها

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:38 ص
نجوم يرفعون شعار
نجوم يرفعون شعار الدين لله والفن للجميع
Advertisements
سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل يحاول البعض فرضها بسبب اختلاف الأديان، لاسيما بين نجوم الفن الذين يحظون باهتمام وجماهيرية كبيرة من محبيهم، وكعادتهم يمثلون القدوة، فيقومون بعكس صورة التسامح، ونبذ التعصب من خلال رفع شعار «الدين لله والفن للجميع»، ونرصد في التقرير التالي، أبرزهم.

كارول سماحة
كارول سماحة، نجمة لبنانية مسيحية، تعيش في حالة حب مع زوجها المسلم، رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، منذ عام 2013، في حياة اتسمت بالحب والهدوء. 

وحول ذلك، قالت كارول سماحة، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "٧ سنوات من حياتي الزوجيّة في #مصر مع زوجي وليد، مسلم الديانة وأنا أعيش ديانتي المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة.. لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائي، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين؛ على الرغم من أنّ الطريق الذي نسلكه روحيًا مختلف".

وتابعت قائلة: "إلى نفس القيم السامية: المحبّة، التسامح والعطاء.. عندما قرأ زوجي، أمسِ، بعض التعليقات قال: لو كنت تملك ١٠٠ سبب لمناقشة ديني؛ فأنا لدي ٢٠٠ سبب لأناقش دينك!".

إليسا 
وكان لـ إليسا، رأي آخر في حالة التعصب لدى البعض، فأعلنت عن رأيها أول أمس الجمعة على الرغم من عدم زواجها حتى الآن سواء من رجل مسيحي مثلها، أم على دين آخر. 

وقالت اليسا من خلال تغريدة لها عبر تويتر: «أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبوا ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئوا لدينا لما يشتموا غيرن، صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية». 

ليلى اسكندر 
تعيش اللبنانية ليلى اسكندر، حالة حب مع زوجها المسلم، الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والتي قررت أن تعلن إسلامها بعد زواجها منه، وظهرت في مناسبات عدة وهي ترتدي العباءة والحجاب. 

أعلنت ليلى اسكندر عن اعتناقها الإسلام في فبراير من العام الجاري 2018، وأكدت أنها مسلمة لكنها لم تُعلن عن ذلك من قبل، وظهرت في عدة مناسبات ترتدي الحجاب مع زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

ناهد شريف
تزوجت ناهد شريف من الفنان اللبناني إدوارد جرجيان شقيق الراقص الراحل كيغام وأنجبا ابنتهما لينا، وانتقلت معه للعيش في العاصمة الإنجليزية لندن. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارول سماحة: زوجي وقع في حبي من أول نظرة

نادر لو لقيت زيها.. كارول سماحة: مقابلتش حد بجدعنة إلهام شاهين

بعد اعتناقها الإسلام.. ليلى إسكندر تثير الجدل من جديد حول جنسيتها

بكاء وندم وزواج خمسة أيام .. 5 تصريحات جريئة لـ ليلى إسكندر

قرأت القرآن.. ليلى اسكندر تكشف كواليس اعتناقها الإسلام

نجمة ستار أكاديمي تكشف: تزوجت كويتيا لمدة 5 أيام لهذا السبب.. فيديو

ترشيحاتنا

بلال علام: العندليب علمنى الإنتماء ورد فعل جماهير الأهلي مع أحمد فتحي أعجبني

هاني الناظر يوجه نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا.. فيديو

رسالة لوم وتهنئة من وائل جمعة لـ أحمد فتحي بعد توقيعه رسمياََ لـ بيراميدز

فوائد الحظر.. رجل يعثر على كنز كلاسيكي مدفون في حديقة منزله

الملك سلمان يأمر بتمديد حظر التجول في السعودية لمواجهة كورونا

تريند الفن | محمد رمضان يحرج أحمد فهمي.. الموت يفجع عصام كاريكا بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار رينو renault بعد آخر تخفيض اليوم في مصر ..صور

لماذا يقتل فيروس كورونا الرجال أكثر من النساء.. نتائج مأساوية

كوارث 2020 تتوالى .. شاهد لحظة انفجار بركان كراكاتوا الخطير