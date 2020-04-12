نجوم يرفعون شعار الدين لله والفن للجميع .. كارول سماحة تزوجت مسلمًا.. ناهد شريف أنجبت من زوجها المسيحي.. وليلى إسكندر تشهر إسلامها

حالة كبيرة من الجدل يحاول البعض فرضها بسبب اختلاف الأديان، لاسيما بين نجوم الفن الذين يحظون باهتمام وجماهيرية كبيرة من محبيهم، وكعادتهم يمثلون القدوة، فيقومون بعكس صورة التسامح، ونبذ التعصب من خلال رفع شعار «الدين لله والفن للجميع»، ونرصد في التقرير التالي، أبرزهم.





كارول سماحة

كارول سماحة، نجمة لبنانية مسيحية، تعيش في حالة حب مع زوجها المسلم، رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، منذ عام 2013، في حياة اتسمت بالحب والهدوء.





وحول ذلك، قالت كارول سماحة، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "٧ سنوات من حياتي الزوجيّة في #مصر مع زوجي وليد، مسلم الديانة وأنا أعيش ديانتي المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة.. لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائي، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين؛ على الرغم من أنّ الطريق الذي نسلكه روحيًا مختلف".





وتابعت قائلة: "إلى نفس القيم السامية: المحبّة، التسامح والعطاء.. عندما قرأ زوجي، أمسِ، بعض التعليقات قال: لو كنت تملك ١٠٠ سبب لمناقشة ديني؛ فأنا لدي ٢٠٠ سبب لأناقش دينك!".





إليسا

وكان لـ إليسا، رأي آخر في حالة التعصب لدى البعض، فأعلنت عن رأيها أول أمس الجمعة على الرغم من عدم زواجها حتى الآن سواء من رجل مسيحي مثلها، أم على دين آخر.





وقالت اليسا من خلال تغريدة لها عبر تويتر: «أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبوا ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئوا لدينا لما يشتموا غيرن، صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية».





ليلى اسكندر

تعيش اللبنانية ليلى اسكندر، حالة حب مع زوجها المسلم، الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والتي قررت أن تعلن إسلامها بعد زواجها منه، وظهرت في مناسبات عدة وهي ترتدي العباءة والحجاب.





أعلنت ليلى اسكندر عن اعتناقها الإسلام في فبراير من العام الجاري 2018، وأكدت أنها مسلمة لكنها لم تُعلن عن ذلك من قبل، وظهرت في عدة مناسبات ترتدي الحجاب مع زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.





ناهد شريف