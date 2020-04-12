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تعليم

وزير التعليم: منصة edmodo عليها 6 ملايين طالب حاليا.. وسنشرح تفاصيلها غدًا

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:01 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة ادمودو المختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور خلال فترة تعليق الدراسة، والتي سيسلم من خلالها الطلاب أبحاثهم عليها حاليا 6 ملايين طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سوف يوجه غدا الاثنين 13 أبريل 2020، رسالة عاجلة بالفيديو لجميع أولياء الأمور القلقين من كيفية التعامل مع منصة ادمودو والدخول عليها.

وأضاف وزير التربية والتعليم: لا داعي للقلق، فسوف نقدم رسالة مصورة جديدة تشرح التفاصيل التوضيحية الخاصة بمنصة ادمودو غدًا الاثنين الموافق 13 أبريل 2020. 

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة نجحت في إنشاء أكثر من 650 ألف فصل افتراضي على منصة ادمودو لكي يتواصل الطلاب و المعلمين عن بعد عبر شبكة الانترنت.

وقال وزير التربية والتعليم: إن المعلمين سوف يتولون تشغيل هذه الفصول الافتراضية أثناء وجودهم في المنازل، وسيدعو الطلاب للانضمام إلى هذه الفصول الافتراضية.

وأضاف وزير التربية والتعليم: نحن الآن نجني ثمار جهود التطوير التي بذلناها طوال الفترة السابقة.

وكانت قد أعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، دليلا لمساعدة طلاب المدارس على استخدام منصة ادمودو edmodo.

ووفقا لهذا الدليل، تم التأكيد على أنه لإنشاء حساب للطالب على منصة ادمودو، لابد من اتباع ما يلي  :

- اولا احصل على كود الطالب باستخدام الرقم القومي من خلال الضغط على  http://studea.emis.gov.eg
-ادخل على موقع ادمودو من خلال الضغط على https://new.edmodo.com/student-signup
- أدخل اسمك الاول وشهرتك 
- ادخل رمز الفصل الدراسي من المقدم من المعلم
- لكتابة اسم المستخدم الخاص بك ضع moe + كود الطالب 
- اختر كلمة مرور آمنة و من السهل عليك تذكرها
- انقر على زر التسجيل مجانا
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