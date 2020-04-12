وزير التعليم: منصة edmodo عليها 6 ملايين طالب حاليا.. وسنشرح تفاصيلها غدًا

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سوف يوجه غدا الاثنين 13 أبريل 2020، رسالة عاجلة بالفيديو لجميع أولياء الأمور القلقين من كيفية التعامل مع منصة ادمودو والدخول عليها.





وأضاف وزير التربية والتعليم: لا داعي للقلق، فسوف نقدم رسالة مصورة جديدة تشرح التفاصيل التوضيحية الخاصة بمنصة ادمودو غدًا الاثنين الموافق 13 أبريل 2020.





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة نجحت في إنشاء أكثر من 650 ألف فصل افتراضي على منصة ادمودو لكي يتواصل الطلاب و المعلمين عن بعد عبر شبكة الانترنت.





وقال وزير التربية والتعليم: إن المعلمين سوف يتولون تشغيل هذه الفصول الافتراضية أثناء وجودهم في المنازل، وسيدعو الطلاب للانضمام إلى هذه الفصول الافتراضية.



