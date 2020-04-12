الجيش الأبيض.. مبادرة لتبني انتاج المستلزمات والأقنعة الواقية من كورونا للأطباء

تبنت هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، مبادرة تبني إنتاج وتطوير الأقنعة والملابس الواقية والمستلزمات الطبية من فيروس كورونا لتحصين الأطباء.





وقالت "هبة السويدي" خلال تصريحات تلفزيونية، إنهم قرروا مساعدة الدولة في مواجهة انتشار فيوس كورونا، مشيرة إلى أنهم تعاقدوا مع الشركات والمصانع المسئولة عن تصنيع الملابس والأقنعة والدروع بإنتاج ضخم يصل الي 500 ألف قطعة شهريا.





وأضافت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، أن هناك بروتوكول تعاون مع المستشفيات الجامعية والصحة للتوزيع على جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، فضلا على الأجهزة الطبية ووحدات عناية مركزة، مرددة "الجهاز بدون طبيب لا يعمل".





وشددت على ضرورة حماية الأطقم الطبية والتمريض من الفيروس المستجد، مشيدة بإبتكار الطبيب المصري القناع للوقاية من كورونا، موضحة أن مؤسسة أهل مصر تنبنت إنتاج الابتكار الجديد المميز، ويعملوا الآن على زيادة الإنتاج من المستلزمات الطبية الاخرى والملايات الطبية.





وأوضحت أن هناك تعاون قريبا مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بالتبرع بـ 3 مباني لتحويلهم مستشفى حجر صحي لعلاج كورونا بسعة 500 سرير، وسيتم افتتاح المبنى الأول الأسبوع الجاري بـ 200 سرير بتعاون مع البنك الأهلي واستكمال باقي التجهيزات في المبنيين الآخرين.