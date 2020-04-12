رئيس جامعة حلوان يتفقد مباني المدن الجامعية المخصصة للعزل

أجري الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان زيارة تفقدية لمباني المدن الجامعية المخصصة للعزل وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





يأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتخصيص بعض المدن والمستشفيات الجامعية باعتبارها مستشفيات عزل، تُقدم من خلالها خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة البسيطة بفيروس “كورونا المستجد” وبخاصة داخل المدن الجامعية





وتأتي زيارة رئيس الجامعة للوقوف على آخر الإستعدادات والتجهيزات التي تمت بالمدن الجامعية المخصصة لعزل الحالات البسيطة للتأكد من تجهيز المبانى والغرف على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وذلك عقب جهود كبيرة قامت بها القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع الجامعة لتجهيز مباني المدن باعتبارها مستشفيات عزل.





وأوضح رئيس جامعة حلوان أن المدن الجامعية بحلوان تتسم باتساع طاقتها الاستيعابية،لافتا إلى أنها جاهزة تمامًا حال الاحتياج إليها حيث يتم دوريًا إجراء عملية تطهير وتعقيم منتظمة لها، وتجديد ورفع لكفاءة المبانى والمنشآت، مشددا على أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة العاملين فى المبانى، بالإضافة إلى الحفاظ على المتعلقات الشخصية الخاصة بالطلاب.



