رئيس جامعة حلوان: نسعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين





أجري اليوم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لمتابعة أعمال الشئون الإدارية بالجامعة وخلال الجولة التقي عمال الشئون الإدارية، وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة والجامعة لتجنب احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأكد على الالتزام بارتداء الأقنعة والقفازات واتباع إجراءات الحماية والسلامة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المشددة بمتابعة إجراءات السلامة الصحية وحماية العاملين.





ووجه رئيس الجامعة أوامره بتوزيع كمامات على العاملين بالجامعة مؤكدًا أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة كل العمال والموظفين بالجامعة، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ودعا العاملين كافة إلى ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، الذي يمثل تهديدًا عالميًا ومحليا لحياة الإنسان ، مشيرا إلى أن ذلك لا يأتى الا بالتعاون و التكاتف مع قرارات الحكومة التى تهدف إلى حماية العاملين، مؤكدًا على أن الجامعة تسعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية بالتوازى مع الحفاظ على السلامة والأمن .







