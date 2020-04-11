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تعليم

جامعة حلوان تتخذ قرارات مهمة للنهوض بالتعليم عن بعد.. تعرف عليها

السبت 11/أبريل/2020 - 02:58 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أصدر الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عددًا من القرارات المهمة لتطوير عملية التعليم عن بعد فى ظل تعليق الدراسة بسبب انتشار  فيروس كورونا المستجد .

وتتمثل هذه القرارات في : 

١-قديم كل التظلمات الخاصة بنتائج  الفصل الدراسي الأول على منصة الالكترونية أون لاين دون رسوم .

٢- إتاحة الدخول على منصة التعليم الالكتروني بالجامعة بدون تسجيل دخول أو كلمة مرور.

 ٣- الدخول على منصة التعليم الالكترونى مجانا . 

٤- إلغاء كل الامتحانات الإلكترونية القصيرة والاكتفاء بالتكليفات النظرية  وفقًا لقرار مجلس الجامعة رقم 489 بتاريخ 31 مارس 2020.

٥- إلغاء التكليفات التي تستلزم شراء خامات و الخروج من المنزل 

٦- التأكيد على عدم إجبار الطالب على شراء الكتب.
.
٧ - تاجيل دفعات التربية العسكرية لشهر ابريل لحين استقرار الاوضاع . 

٨- إلغاء درجات الحضور و اعمال السنة و ضماها لدرجة الامتحان النهائى . 

٩- التواصل الدائم مع اتحاد الكلاب لحل كافة العقوبات و المشاكل التى  تواجه الطلاب . 

وكانت جامعة حلوان أعلنت أن  لديها خطة محكمة للتعليم عن بعد  منذ بداية أزمة كورونا حيث إنه تم  نشر المواد التعليمية للطلاب عبر صفحات الفيس بوك وقنوات يوتيوب والمواقع الخاصة بالكليات.

ونشرت إدارة جامعة حلوان منصة الجامعة للتعليم الإلكترونى بعد إعلان تفعيلها بشكل رسمى  عبر هذا الرابط: http://app2.helwan.edu.eg/VU-Helwan/
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