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رياضة

أندية الدوري السعودي تتجه لتخفيض رواتب اللاعبين 50%

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:03 ص
النصر ضد الهلال
النصر ضد الهلال
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إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)، تتجه إلى تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين بعد الاتفاق معهم، خلال فترة تجميد كرة القدم الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "الرياضية": "تتجه أندية الدوري السعودي، إلى الاتفاق حول النسبة المقترحة لتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين في اجتماع مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين، الذي يُعقد ظهر غد، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الأندية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة بحسب مصادرها الخاصة، إلى أن ناديا الهلال والاتحاد اتفقا في مقترحهما على تخفيض 50% من رواتب اللاعبين، بينما اشترطت إدارة نادي النصر تساوي النسب على الأندية كلها.

بينما أرجأت إدارة الأهلي تحديد النسبة إلى ما بعد الاجتماع، واتخاذ القرار بالتشاور مع الأندية الأعضاء جميعًا، في الوقت الذي اقترح فيه نادي الشباب "النسبة والتناسب"، بأن يُعطى كل لاعب مبلغًا ثابتًا بوصفه حدًّا أدنى، من ثم البدء في الخفض بنسبة 50 في المئة من راتب اللاعب الشهري، وبذلك يتقاضى اللاعب مبلغًا ثابتًا لتسيير مصاريفه الشهرية، ونصف راتبه الشهري، بحيث لا يتضرر أصحاب الرواتب المنخفضة. 

فيما تبحث أندية أخرى عن تخفيض 30%، أو 40%، من مارس الماضي، وإبريل الجاري ومايو المقبل، وتزداد النسبة إلى 50% إذا استمر إيقاف الأنشطة الرياضية.

ولفت أحد مسؤولي الأندية إلى أنها قد تلجأ إلى المدربين بالاتفاق معهم على تقليص رواتبهم بنسبة معينة حتى يقتدي بهم اللاعبون، الأمر الذي يُسهِّل عملية التفاوض والاتفاق بما يرضي كافة الأطراف. 
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