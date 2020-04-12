ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1424 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11719 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3908 نقاط.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1064 نقطة.

فى سياق متصل، سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة يوم الخميس، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، العربية لحليج الأقطان، ومصر لصناعة الكيماويات، وبنك قناة السويس، وبنك فيصل الإسلامي، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2420 سهما، 1.75 مليون سهم، 140 ألف سهم، 2000 سهم، 33.3 ألف سهم، مليون سهم، 930 ألف سهم، 4500 سهم، على التوالى.

كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز شمال القاهرة، اميرالد للاستثمار العقارى، 941 سهما، و612 سهما، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، 730 سهما، ومليون سهم، و4.7 مليون سهم، على التوالى.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية لعدد 37 مليون سهم بقيمة 49.21 مليون جنيه.

فى سياق آخر، قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.



