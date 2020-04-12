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رياضة

تخفيض رواتب اللاعبين.. 3 ملفات مهمة على طاولة اجتماع رابطة الدوري السعودي غدا

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:34 ص
الدوري السعودي
الدوري السعودي
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إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم، الأحد، عن كواليس الاجتماع الحاسم، الذي ستعقده رابطة دوري المحترفين السعودية، ظهر غدٍ الإثنين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأندية، بعد تعليق النشاط الكروي، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ملفان آخران.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن ملف تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين، يتصدر اجتماع أندية الدوري السعودي، حيث أن من المرجح أن تتفق الأندية على آلية ونسبة تخفيض الرواتب خلال الفترة من مارس الماضي، وأبريل الجاري، حتى مايو المقبل.

واتفق ناديا الهلال والاتحاد في اقتراحمها على تخفيض 50% من رواتب جميع اللاعبين، بينما اشترط النصر تساوي النسب على كل الأندية، وأرجأت إدارة الأهلي تحديد النسبة إلى ما بعد الاجتماع والتشاور مع الأندية جميعًا، واقترح نادي الشباب بأن يُعطى كل لاعب مبلغًا ثابتًا بوصفه حدًّا أدنى، من ثم البدء في الخفض بنسبة 50% من راتب اللاعب الشهري، وبذلك يتقاضى اللاعب مبلغًا ثابتًا لتسيير مصاريفه الشهرية، ونصف راتبه الشهري، بحيث لا يتضرر أصحاب الرواتب المنخفضة،

فيما تبحث أندية أخرى تخفيض 30%، أو 40%، وتزداد النسبة إلى 50% إذا استمرت فترة التوقف الحالية.

وقال أحد مسؤولي الأندية للصحيفة السعودية، أن البداية ستكون بالتفاوض مع المدربين، على تقليص رواتبهم بنسبة معينة، حتى يقتدي بهم اللاعبون، وهو ما قد يسهل عملية التفاوض والاتفاق بما يرضي جميع الأطراف.

الملف الثاني، هو ترتيب عودة بعض اللاعبين الأجانب إلى بلادهم، خلال فترة التوقف الحالية، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وخطوط الطيران، والسفارات.

أما الملف الثالث، هو الوقت المقترح لعودة الدوري السعودي هذا الموسم، والموعد المقترح للموسم المقبل.
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