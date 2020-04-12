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رياضة

الأفراح مستمرة .. بيراميدز يوجه رسالة جديدة بشأن أحمد فتحي

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:15 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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عمرو الحلوانى

واصل نادي بيراميدز، الاحتفال بحسم ضم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة  الانتقالات الصيفية المقبلة .


وكان بيراميدز أعلن قبل عدة ساعات قليلة التوقيع بشكل رسمي مع أحمد فتحي نجم النادي الأهلي للانتقال إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعقد مدته 3 سنوات.


ونشر بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " من جديد صورة للنجم أحمد فتحي كاتبا عليها : " صباح الخير " فى إشارة إلى السعادة الغامرة بحسم ضم جوكر منتخب مصر .


يذكر أن أحمد فتحي رفض كل محاولات النادي الأهلى في الاحتفاظ به داخل الفريق وعدم الرحيل فى الوقت الحالى خاصة أنه كان يعد واحدا من أهم اللاعبين داخل الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وخبراته الطويلة مع عالم الساحرة المستديرة.


وأشاد مسئولو بيراميدز بصفقة ضم أحمد فتحي إلى الفريق فى ظ القناعات الكاملة بدوره المحورى مع الفريق فى السنوات المقبلة نتيجة التاريخ الكبير الذى يتمتع به اللاعب .

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