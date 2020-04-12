AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للحفاظ عليها من كورونا .. تعقيم وتطهير 550 منشأة بشمال سيناء

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:20 م
تطهير قرى شمال سيناء
تطهير قرى شمال سيناء
Advertisements
احمد صالح
واصلت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديريات، الصحة والطب البيطري والزراعة والهلال الأحمر تنفيذ مبادرة تطهير وتعقيم مدينة العريش ، وذلك بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ .

اكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء ، أنه تم تطهير وتعقيم نحو 550 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس .

وقال أن مبادرة تعقيم وتطهير شوارع مدينة العريش مستمرة ليومها السادس علي التوالي، حيث تم استكمال تطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية والخدمية بحي العبور ، الي جانب تطهير محطة الكهرباء البخارية والصالة المغطاة والمدينة الشبابية بالعريش.

وأضاف نائب المحافظ، أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل .. مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة تتم يوميًا ، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

بدوره أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أن عمليات تطهير وتعقيم مدينة العريش بدأت الأسبوع الماضي بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
اقرأ ايضا:
رغم خلوها من كورونا.. جامعة العريش تتخذ إجراءات مكثفة لمواجهة الفيروس
للحفاظ عليها من كورونا .. تعقيم وتطهير 550 منشأة بشمال سيناء
للحفاظ عليها من كورونا .. تعقيم وتطهير 550 منشأة بشمال سيناء
للحفاظ عليها من كورونا .. تعقيم وتطهير 550 منشأة بشمال سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا في سيناء.. تعقيم المصالح الحكومية والمدارس ومراكز الشباب..شاهد

متابعة تنفيذ القرارات الإدارية في سيناء للوقاية من فيروس كورونا

بفضل الإجراءات الاحترازية.. شمال سيناء خالية من فيروس كورونا المستجد

تطهير وتعقيم 312 منشأة ومصلحة حكومية في سيناء

انطلاق حملات تعقيم وتطهير مراكز الشباب والملاعب بسيناء

بمشاركة 6 جهات..تعقيم وتطهير الشوارع والمحلات بالعريش في شمال سيناء

ترشيحاتنا

علي جمعة: إذا أمر الأطباء بالإفطار في رمضان فمخالفتهم حرام

الوباء يحول الأشرار إلى طيبين.. المافيا الإيطالية تطعم فقراء البلاد.. صور

احمد ياسر يهاجم الأهلي وحسين الشحات.. لهذا السبب

عيار 24 يسجل 840 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 12-4-2020

بكلمات مؤثرة .. شيريهان تهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها

فيفي عبده بدون ميكب علي إنستجرام.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهددك بـ كورونا .. 5 أطعمة تضعف المناعة لا تتناولها

من غير عجين .. طريقة عمل فطيرة العشر دقائق

سر ارتباط تناول القهوة بفيروس كورونا