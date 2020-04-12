للحفاظ عليها من كورونا .. تعقيم وتطهير 550 منشأة بشمال سيناء

واصلت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديريات، الصحة والطب البيطري والزراعة والهلال الأحمر تنفيذ مبادرة تطهير وتعقيم مدينة العريش ، وذلك بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ .اكد اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء ، أنه تم تطهير وتعقيم نحو 550 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس .وقال أن مبادرة تعقيم وتطهير شوارع مدينة العريش مستمرة ليومها السادس علي التوالي، حيث تم استكمال تطهير وتعقيم الشوارع والمصالح الحكومية والخدمية بحي العبور ، الي جانب تطهير محطة الكهرباء البخارية والصالة المغطاة والمدينة الشبابية بالعريش.وأضاف نائب المحافظ، أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل .. مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة تتم يوميًا ، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .بدوره أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أن عمليات تطهير وتعقيم مدينة العريش بدأت الأسبوع الماضي بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.اقرأ ايضا: