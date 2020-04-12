مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف سبب تفوق كارتيرون مع الزمالك

كشف حسين عبد الدايم مخطط أحمال الأهلي السابق، عن السبب وراء نجاح الفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، والذي قاد فريقه لحصد لقب السوبر المصري والإفريقي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي.





وقال عبد الدايم في تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "الفرنسي متعاون بشكل كبير مع الجهاز المعاون، ويتعامل نفسيا مع اللاعبين بشكل جيد وذلك يظهر في النتائج التي حققها الأبيض في الفترة الماضية".





وواصل "عملت في الأهلي مع 3 مدربين وهم كارتيرون ومحمد يوسف ولاسرتي، وكل مدير فني له سياسة وطريقة إدارة مختلفة عن الآخر".





