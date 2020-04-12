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رياضة

مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف سبب تفوق كارتيرون مع الزمالك

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف حسين عبد الدايم مخطط أحمال الأهلي السابق، عن السبب وراء نجاح الفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، والذي قاد فريقه لحصد لقب السوبر المصري والإفريقي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي.

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وقال عبد الدايم في تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "الفرنسي متعاون بشكل كبير مع الجهاز المعاون، ويتعامل نفسيا مع اللاعبين بشكل جيد وذلك يظهر في النتائج التي حققها الأبيض في الفترة الماضية".

وواصل "عملت في الأهلي مع 3 مدربين وهم كارتيرون ومحمد يوسف ولاسرتي، وكل مدير فني له سياسة وطريقة إدارة مختلفة عن الآخر".

وأكد: "الابتعاد عن الملعب صعب للغاية على اللاعبين، ولكن التدريبات المنزلية مثل السويدي والعجلة والبطن والضغط والجري، تساعد بشكل كبير".
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