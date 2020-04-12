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رياضة

فالكاو يحسم قرار انتقاله للهلال السعودي

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
كشفت تقارير صحفية تركية عن توصل نادي جالاطاسراي التركي إلى اتفاق مبدئي مع مهاجمه الكولومبي رادميل فالكاو لحل مشكلة تخفيض الرواتب خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكانت إدارة النادي التركي  قد قررت تخفيض رواتب اللاعبين السنوية، بحيث لا تتخطى 1.5 مليون يورو، علمًا بأن فالكاو يتقاضى 5 ملايين يورو سنويًا ، الأمر الذي فتح الباب أمام المهاجم الكولومبي للرحيل حيث يمتلك عدة عروض من منطقة الخليج أبرزها من ناديي الهلال السعودي والسد القطري. 

وأشار تقرير صحفي صادر عن جريدة "أقسام" التركية بأن فالكاو يحبذ البقاء في النادي التركي حاليًا في ظل التوصل لأتفاق يرضي جميع الأطراف بتنازله عن مكافأت الفوز التي تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو مع الإبقاء على مرتبه كما هو دون المساس به. 

يذكر أن فالكاو مرشح للأنضمام لنادي الهلال السعودي خلال الفترة الماضية لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجم الفريق بافتيمبي جوميز الذي لم يتوصل حتى الأن لأتفاق بشأن تمديد عقده مع الموج الأزرق لموسم إضافي. 


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