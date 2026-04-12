خلاف على أولوية المرور.. القبض على طرفى مشاجرة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على أخر بإستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بين طرف أول : (عامل " له معلومات جنائية" مصاب بجرح قطعى بالرأس) ، وطرف ثان:(شقيقان "لأحدهما معلومات جنائية ") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول أولوية المرور تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء مما أدى لحدوث إصابته.

وأمكن ضبط الطرف الثانى ، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .





