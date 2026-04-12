استغاثة طفل : أمي هاتنتـــ.حر تحت القطار والداخلية تكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة طفل لخشيته من إقدام والدته على الإنتحار بإلقاء نفسها تحت القطار لعدم قيام والده بالإنفاق عليها.



وبالفحص أمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو ووالدته (مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية) وبسؤال والدته نفت إقدامها على الإنتحار ، وقررت طلاقها من والد الطفل وسفره خارج البلاد وأنها قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية للحصول على مستحقاتها، وتواصلها مع طليقها منذ أيام حيث قرر إمتناعه عن دفع النفقة مقابل تنازلها عن القضايا التى أقامتها ضده ، فقامت على إثر ذلك بتصوير نجلها على النحو المشار إليه ونشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى لجذب التعاطف معها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

