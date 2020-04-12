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فن

فى عيد ميلاد دينا.. سر محاولتها الانتحار مرتين

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:45 م
دينا
دينا
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة دينا بعيد ميلادها وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية سواء على مستوى الدراما أو السينما تظل فى وجدان جمهورها. 

وعن محاولة انتحارها مرتين فى عمر الـ 15 وعمر الـ 18 اعتبرت دينا أنها كانت صغيرة وشخصيتها لم تكن قد تكونت بعد. 

وكشفت دينا فى لقاء لها مع وفاء الكيلانى أنها حاولت بالفعل الانتحار مرتين الأولى فى سن 15 والثانية فى سن 18 واعترفت أن سيرها وراء قلبها كان السبب وراء محاولتها الانتحار في المرتين . 

وأوضحت دينا : "كنت في سن المراهقة في المرتين، في هذا السن الأفكار تلمع في ذهن الشخص ومن الممكن أن أفعل أشياء أكثر جنونًا. لا أحب أن أتذكر ما حدث لأنني أشعر أنني ارتكبت فعل ضد إرادة الله. واستغفرت كثيرا على ذلك".
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