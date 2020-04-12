حمدي فتحي يقترب من العودة لتدريبات الأهلي

يخوض حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المرحلة قبل الأخيرة من برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية .





وتطورت الحالة البدنية والطبية للاعب حمدي فتحي خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبي والتأهيلي الذي يخوضه اللاعب وفقا لما حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة .





وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سوف يبدأ في آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدني والعلاجي وفقا للبرنامج المحدد له .





وأشار الجهاز الطبي إلى ان المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة .





وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة بإحدى معسكرات المنتخب الوطني قبل أن يسافر اللاعب لإجراء جراحة ناجحة في ألمانيا ويخضع بعدها للتأهيل والعلاج الطبيعي.



