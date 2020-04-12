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رياضة

حمدي فتحي يقترب من العودة لتدريبات الأهلي

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المرحلة قبل الأخيرة من برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية .

وتطورت الحالة البدنية والطبية للاعب حمدي فتحي خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبي والتأهيلي الذي يخوضه اللاعب وفقا لما حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة .

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سوف يبدأ في آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدني والعلاجي وفقا للبرنامج المحدد له .

وأشار الجهاز الطبي إلى ان المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة .

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة بإحدى معسكرات المنتخب الوطني قبل أن يسافر اللاعب لإجراء جراحة ناجحة في ألمانيا ويخضع بعدها للتأهيل والعلاج الطبيعي.

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