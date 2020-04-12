بطن مكشوف.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الطريقة







حققت أغنية "زي مانتي" للفنان عمرو دياب 5 ملايين و764 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناة "يوتيوب" الخاصة به، ضمن أغاني ألبوم "سهران". من جهة أخرى،

أغنية "زي مانتي" لـ عمرو دياب ، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وهي من بين أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد، بجانب أغنية بالضحكة دي، سهران، يوم تلات، وقدام مرايتها.

كان عمرو دياب احتفل مع جمهوره بطرح ألبومه الجديد سهران في حفل بمركز المنارة يوم 29 فبراير الماضي.

View this post on Instagram 🐣 🍊 A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab) on Apr 12, 2020 at 7:44am PDT وظهرت كنزي في الصورة وهي ترتدي ملابس كاجوال، يتكون من بنطال جينز وتي شيرت قصير، وبطن مكشوف، لتثير جدل متابعيها.

نشرت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام، التقطتها على طريقة السيلفي.