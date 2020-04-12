حيلة ذكية على تطبيق تيك توك TikTok يجهلها كثيرون.. تعرف عليها

يعد تطبيق تيك توك TikTok، حاليا أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، حيث تحتوي منصة الفيديوهات القصيرة، مقاطع جديدة ومختلفة ومتنوعة كل دقيقة، لأشخاص يرقصون او مقاطع لمزامنة الشفاه وأداء الحركات المثيرة والتمثيل المسرحي الهزلي وبعد التمرير ومشاهدة بعض مقاطع الفيديو، فالرهان الكبير أنك لن ترغب في التوقف.









TikTok ، يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديك أو الخاصة بك باستمرار داخل التطبيق، أو تنزيله على هاتفك لمشاهدته مرارا وتكرارا. وحسب ما ذكره موقع "gadgethacks" التقني، إذا كنت من مستخدمي موقع تيك توك









أفضل طريقة للحصول على مقاطع فيديو تيك توك TikTok





TikTok المفضل لديك خلفية حية تعمل على شاشة هاتفك الرئيسية باستمرار، إذا كنت ترغب في مشاهدته باستمرار. ولكن الأفضل من ذلك، أنه يمكنك جعل فيديو تيك توك









وتختلف طريقة تحويل فيديو TikTok إلى خلفية متحركة، على جهاز آيفون iPhone، مقارنةً به على هاتف أندرويد Android، في كلتا الحالتين، لا يشترط أن يكون لديك حساب على TikTok، ولكن ليست كل مقاطع الفيديو قابلة للتنزيل كخلفية متحركة لشاشة هاتفك الرئيسية أو شاشة القفل.

















وقد يكون أحد المستخدمين الذي ترغب في حفظ مقاطع الفيديو الخاصة به، قد حظر الآخرين من مشاركة فيديوهاته بتفعيل أداة الخصوصية التى تمنعهم من ذلك، مثل الحسابات الخاصة وما لم تكن صديقًا للمستخدم فلن تستطيع الحصول على الفيديو منه.









كيفية جعل مقاطع فيديو تيك توك TikTok خلفية حية للهاتف





أولا: حفظ فيديو تيك توك TikTok كخلفية حية على هواتف آيفون:





1. افتح تطبيق تيك توك TikTok، على هاتفك الآيفون.





2. اذهب للحساب الذي تريد الحصول على مشاركته، او حسابك الخاص.





3. ابحث عن الفيديو الذي تريده، بعد ذلك، انقر على أيقونة "مشاركة Share"، ثم اضغط على الخيار الثاني " صور حية Live Photo".





4. سيتم تحويل الفيديو إلى Live Photo، والذي يمكن العثور عليه في تطبيق معرض الصور Photos الخاص بهاتفك.





5. لتعيينها كخلفية حية لشاشة القفل، يمكنك عرض Live Photo في معرض الصور الخاص بهاتفك، ثم انقر فوق رمز المشاركة، ثم "تعيين كخلفية Use as Wallpaper".





6. أو يمكنك النقر فوق "خلفية" في تطبيق "الإعدادات"، انقر فوق "اختيار خلفية جديدة" ، ثم حدد "صورة مباشرة" من القائمة، الآن ، كلما ضغطت على شاشة القفل، سيتم تشغيل فيديو TikTok الخاص بك.









ثانيا: حفظ فيديو تيك توك TikTok كخلفية حية على هواتف أندرويد Android:





1. ستحتاج أولًا إلى تثبيت Tik Tok Wall Picture من متجر جوجل.





2. بعد تثبيته، افتح تطبيق تيك توك TikTok، ثم ابحث عن الفيديو الذي تريده، ثم انقر فوق أيقونة "مشاركة Share" ثم انقر فوق "صورة مباشرة Live Photo" .





3. وبمجرد الانتهاء من تنزيل الفيديو، سترى علامة "تعيين خلفية Set Wallpaper" ستظهر في الأعلى.



