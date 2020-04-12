اتحاد الكرة يضع اللمسات النهائية للمباراة الافتراضية بين الأهلي والزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن اجتماع مرتقب خلال أيام لوضع اللمسات النهائية بشأن إقامة مباراة افتراضية بين النادى الأهلي وغريمه التقليدى النادى الزمالك.





كان وزير الرياضة أعلن عن اقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك يخصص عائدها لمتضرري كورونا على أن يجري التنسيق بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة لإقامة مباراة افتراضية عبر الإنترنت "ON LINE" وتخصيص العائد المالي للمتضررين من أزمة كورونا وبيع التذاكر المخصصة لها سيكون عبر الوسائل الإلكترونية، وتخصيص عائدها لصالح المستشفيات









قال المصدر ذاته إن الاجتماع المرتقب سوف يضم اتحاد الكرة ومسئولى الشركة الراعية للجبلاية إضافة إلى ممثلى شركة تذكرتي فضلا عن مندوب من وزارة الشباب والرياضة من أجل الاتفاق على كيفية تفعيل مبادرة وزير الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة.





أشار إلى أنه فور الانتهاء من وضع اللمسات النهائية الخاصة بالمباراة الافتراضية بين قطبي الكرة المصرية سوف يتم رفع ما تم الاتفاق عليه بين كافة الأطراف إلى وزير الشباب والرياضة تمهيدا لاعتماده وتفعيله بشكل رسمي.