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أخبار البلد

انتهاء عمرة رمضان.. شركات السياحة: كورونا قضى على الموسم

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:56 م
موسم العمرة
موسم العمرة
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محمد الاسكندرانى
قال ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن موسم عمرة  رمضان انتهي بالفعل عمليا والمقدرة بـ 100 ألف معتمر لتعليق رحلات الطيران وإصدار تأشيرات السفر بين السعودية ومصر وعدم إيجاد علاج لـ كورونا المستجد كوفيد 19 وجميعها عوامل خارجة عن ارادة الحكومات و البشر ليضيع علينا الفيروس الموسم.

وأكد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه حال استمرار أزمة فيروس كورونا قد تلحق بموسم الحج معربا عن أمنيته ألا يحدث ذلك حتى تستطيع الشركات السياحية الصمود أمام الأزمة التي يعاني منها القطاع بكافة أنواعه "منشآت سياحية وفندقية و بازارات و طيران وغوص " الذي توقف نتيجة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا .

وأضاف: أن شركات السياحة التى تعمل بالسياحة الدينية لا يوجد له أي دخل سوى الحج والعمرة ورغم ما تعانيه من خسائر الإ إنها محتفظة بالعمالة ولن تفرط فيها أدبيا و ماديا .

طالب الجميع وزارة السياحة والآثار و غرفة الشركات ووزارة القوى العاملة التكاتف لدعم الشركات سواء صندوق الحج و العمرة أو المنح المقدمة وذلك حتى تستطيع الشركات الحفاظ على العمالة ونشاط الشركات حتى تتضح الرؤية .

وحول استرداد أموال المعتمرين أفاد أننا تلقينا اليوم آلية استرجاع مبالغ المعتمرين و استرجاع رسوم التأشيرة وأجور الخدمات الإلكترونية والاستقبال و التأمين حيث سيتم التنسيق مع البنك لتحديد أرقام الحسابات البنكية للوكلاء لـ تحويل المبالغ المستحقة .
 
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