روائع موسيقار الأجيال في «وهابيات» بمعهد الموسيقى العربية

ضمن فعاليات وزارة الثقافة تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام سلسلة وهابيات التى تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى حيث يقام حفل بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى التاسعة مساء الجمعة 13 يونيو علي مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال منها توبه ، لأ مش أنا اللى أبكى ، أمل حياتى ، قلبى بيقولى كلام ، كان أجمل يوم ، إيه إنكتبلى ، فى يوم وليلة وفكرونى .. أداء الفنانين ريم كمال ، هند النحاس ، أشرف وليد وإبراهيم رمضان .

تأتى سلسلة وهابيات تجسيداً لأحد أهداف الأوبرا الرامية إلى إعادة إحياء التراث الموسيقى العربى وتقديمه للأجيال الجديدة .