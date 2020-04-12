وزير الداخلية التركي يكشف أسباب استقالته بعد أزمة كورونا

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أسباب تقدمه باستقالته من منصبه حسبما أفادت وكالة الأناضول الحكومية.





وقال وزير الداخلية التركي أنه يتحمل مسؤولية خرق ربع مليون شخص لقواعد الحظر.





يأتي ذلك وسط انتقادات للحكومة التركية على خلفية تعاملها مع أزمة كورونا، وقرارات الحظر المفاجئة المتخذة في 31 مدينة مما أدى إلى أزمة داخلية.





وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل تركيا 97 وفاة و4789 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1198.





وكانت السلطات في تركيا أعلنت في مساء الجمعة، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى.



