تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير لترعة توشكى وأبو سمبل بنصر النوبة في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان لها اليوم عن أنه نظرًا لقيام الشركة باتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة والتطهير لترعة توشكى وأبو سمبل بمركز نصر النوبة.









ومن المقرر أن تقوم بتنفيذ هذه الأعمال الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان اعتبارًا من غد الإثنين ولمدة 15 يومًا وذلك ضمن خطة الرى لصيانة وتطهير المجارى المائية.









هذا وسوف يترتب عليه ضعف مياه الشرب أو انقطاعها فى القرى والترعة ومواقع الصيانة والتطهير خلال هذه الفترة المذكورة .





وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين فى هذه القرى والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل وأثناء الفترة المحددة .









وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان كشف عن أنه بمجرد عرض مطالب المحافظة على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى لاقت إستجابة فورية باعتماد 209 ملايين جنيه للمرحلة الأولى من المشروع والتى تضم تركيب خطوط مياه الشرب بأطوال تصل إلى 3 كم وبقطر 250 مللى وذلك بدءًا من المدخل الجنوبى للمدينة وحتى ميدان العقاد ، فيما تصل أطوال خطوط الصرف الصحى بطول كيلو و 700 متر بقطر 630 مللى ( UPVC ) ، ثم يعقب ذلك المراحل التالية .











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