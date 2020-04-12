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فن

أحمد زاهر ناعيا والدة دنيا عبد العزيز: كانت أكتر من أمي

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:56 م
احمد زاهر
احمد زاهر
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محمد بدران
نعى الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" والدة صديقته الفنانة دنيا عبد العزيز، التي وافتها المنية ظهر اليوم الأحد في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية.
 

ونشر "أحمد زاهر" صورة وعلق قائلًا: "البقاء لله والدوام لله توفت والده صديقتي وأختي الفنانة دنيا عبدالعزيز ربنا يرحمك ويحسن إليك ويدخلك فسيح جناته يا حبيبه قلبي كنتي ليا أكتر من أمي أحن وأطيب وأجدع أم في الدنيا ربنا يرحمك يا حبيبتي يا جودي أرجو قراءة الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن الله". 

وعلى الصعيد الفني، شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلي" وهو من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ‏ميرفت ‏أمين، ‏بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، ‏رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد ‏عز، ‏كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، من تأليف محمد ‏رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.‏                        

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