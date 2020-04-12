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فن

ربنا يصبر قلبك.. منى فاروق تنعى والدة دنيا عبد العزيز

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:08 م
دنيا عبد العزيز ووالدتها
دنيا عبد العزيز ووالدتها
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محمد بدران
نعت الفنانه منى فاروق عبر خاصية "ستورى" حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وفاة والدة صديقتها الفنانة دنيا عبد العزيز، التي وافتها المنية ظهر اليوم الأحد في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية.

 

ونشرت "منى" صورة وعلق قائلًا : "البقاء لله ربنا يصبر قلبك يادنيا الله يرحمك ياجودى"

 

وعلى الصعيد الفني، شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلي" وهو من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ‏ميرفت ‏أمين، ‏بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، ‏رامي وحيد، ميرنا وليد، محمد ‏عز، ‏كارولين عزمي، مهند حسني، كريم عبدالخالق، غفران، من تأليف محمد ‏رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.‏                        

ربنا يصبر قلبك.. منى فاروق تنعى والدة دنيا عبد العزيز
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