شاهد.. النسخة المدرعة من لينكولن نافيجيتور 2020.. مواصفات وأسعار

اعلنت شركة إنكاس الكندية لتعديل السيارات عن سيارتها الجديدة من علامة لينكولن الامريكية نافيجيتور L 2020 المعدلة ، وتتميز السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات بحزمة حماية بالستية في جميع أنحاء المقصورة الداخلية، بما في ذلك السقف والأرضيات والزجاج متعدد الطبقات المضاد للرصاص بكل تأكيد.

حزمة التعديلات التى تمت بالسيارة الامريكية من بينها مستوى حماية BR6 وهو ما يساعد السيارة على التعامل مع ذخيرة عيار 7.62 × 51 ملم أو .308 وينشيستر FMJ،علاوة على ذلك، يمكن أن تصمد أمام انفجار قنبلتين يدويتين تم تفجيرهما في نفس الوقت.

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بالإضافة إلى مقصورة الركاب المضادة للرصاص، تتميز الـ SUV المدرعة بحماية خاصة لالبطارية ووحدة التحكم الإلكترونية، ومفصلات أبواب معززة وكذلك العديد من مناطق الهيكل الأخرى، هذا بخلاف نظام التعليق الذي يمكن التحكم فيه، وإمكانية القيادة بإطارات مسطحة (مثقوبة أو خالية من الهواء)، أضف إلى ذلك نظام الفرامل المعزز والعجلات القوية، ونظام إخماد الحرائق وصفارات الإنذار والاتصال الداخلي وأضواء الطوارئ.

قال ديفيد خازانسكي الرئيس التنفيذي لشركة إنكاس، في هذه الأوقات العصيبة، نواصل تطوير حلول مبتكرة من أجل حماية الأرواح البشرية بالطريقة الأنسب، ونحن سعداء للغاية لإضافة لينكولن نافيجيتور المدرعة الجديد إلى مجموعة واسعة من السيارات الفاخرة التي قمنا بتعديلها، فالسيارة استثنائية حقًا من حيث مميزات السلامة ومستوى راحتها للسائق وجميع الركاب".

واستنادًا إلى نسخة قاعدة العجلات الطويلة، تم تجهيز السيارة المدرعة في الداخل بزخارف جلدية فاخرة، وشاشة عرض علوية (HUD)، ونظام ترفيه للمقاعد الخلفية، ونظام صوتي فريد، وأضواء LED في الأمام والمزيد.

يتم توفير القوة من خلال محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر، والذي يتم توصيله بناقل حركة آلي من 10 سرعات ونظام دفع كلي على العجلات، ولسوء الحظ، لم يتم إجراء أية تعديلات على المحرك والذي يولد قوة تبلغ 450 حصان و691 نيوتن.متر من عزم الدوران.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار بعد، لكن سيارة لينكولن نافيجيتور الأساسية موديل 2020 تبدأ من 76,185 دولار أمريكي، في حين أن النسخة الأطول MSRP تبدأ من 84,925 دولار أمريكي ، في حين تأتي نسخة black label بسعر 100,335 دولار أمريكي .