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حوادث

إصابة 3 أشخاص في حريق بسوهاج

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:38 ص
حريق في حوش ماشية
حريق في حوش ماشية
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خالد رياض

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق اندلع في حوشين للماشية بقرية البربا مركز جرجا، بسبب تطاير شرر من فرن بلدي، وأصيب في الواقعة 3 أشخاص، أثناء مشاركتهم في إخماد النيران.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بحوش بناحية البربا دائرة مركز جرجا، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك "محمود.ع.م" 64 عاما عامل وامتد لحوش مجاور ملك "علي.ا.ع" 22 عاما طالب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.


وأصيب في الواقعة كل من "نجلاء.ف.م" 35 عاما ربة منزل اشتباه كسر بالذراع الأيسر، "أحمد.م.أ" 25 عاما حداد باختناق، "محمود.م.ع" 20 عاما سباك بجرح قطعي بفروة الرأس، أثناء مشاركتهم فى إخماد الحريق وتم نقلهم لمستشفى جرجا العام وتقديم العلاج اللازم وصرح للثاني والثالث بالخروج وتحويل الأولى لمستشفى سوهاج الجامعي.


بسؤال المصابين أفادوا بأن سبب الحريق تطاير الشرر من فرن بلدي، وأضافوا باحتراق بعض كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية.


حرر المحضر اللازمة، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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