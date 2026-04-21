أبو الغيط يهاجم إيران مجددا في اجتماع عربي طارئ.. ويطالب بمعاقبتها دوليا

عقد مجلس جامعة الدول العربية (على المستوى الوزاري)، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، اجتماعا طارئا؛ لبحث الهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية، ومناقشة الالتزامات المترتبة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب القانون الدولي، وذلك بناءً على دعوة من مملكة البحرين رئيس المجلس الحالي.

جاء الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار تنسيق الموقف العربي تجاه التطورات الراهنة، والتأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وعدم المساس بسيادة الدول العربية.

وألقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة أمام الاجتماع جاء فيها:

معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني،

وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

أصحاب السمو والمعالي،

نجتمع اليوم ليس فقط لندين مجدداً الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية، وإنما لنطالب المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسئولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية.

إن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن (2817) الصادر في 11 مارس الماضي، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

الامتثال لقرار مجلس الأمن وتحمل المسئولية

إننا نطالب إيران بالامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن المذكور، وبتحمل المسئولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات.

ونقول بوضوح إن الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات... وإن تصورات طهران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً.

إن حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية – ومنها مضيق هرمز بالتأكيد – أمرٌ كفله القانون الدولي، بل إن هذه الحرية تحديداً تكاد تكون جوهر قانون البحار، ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز لأنها ببساطة لا تملكه، وكل ما تفرضه من إجراءات لتقييد حرية الملاحة أو فرض قواعد تمييزية للمرور ليس له سندٌ في القانون أو العرف المستقر.

إن الجامعة العربية تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً، وجميعنا يقف صفاً واحداً، في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة، وفي تقديم التقدير والتحية للقيادات والشعوب التي أظهرت صموداً وبسالة في مواجهة اعتداء لم يلتزم – للأسف – بأبسط أخلاقيات الحرب، فوجَّه نيرانه للمدنيين وللمنشآت المدنية بلا تمييز أو وازع من ضمير أو أخلاق.

إن هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة – بإذن الله – أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً.

شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله.