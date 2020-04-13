إزالة 45 حالة تعد على الأراضي في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





وحذر المحافظ من عدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لردع المخالفين.





وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (أبو المطامير - دمنهور - المحمودية - بدر - الدلنجات - كوم حمادة - ادكو - حوش عيسي - أبو حمص) عن إزالة ٤٥ حالة تعد على مساحة ٥٣٩٦ م ٢ وإيقاف أعمال تشوينات لبناء مقبرة بالطوب الأبيض على أرض أملاك دولة مسلمة للوحدة المحلية بواقد بكوم حمادة بمساحه ١٤م٢، عبارة عن: إزالة ٧ حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ١٥٢٠م متر مربع بقرى زاوية صقر والناصر والنمرية بأبو المطامير عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وشدة خشبية، كما تم إزالة ١٤ حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة ١٢٨٣ م٢ متر مربع بزمام قرى كوم علواني ونديبه وافلاقة وزاوية غزال والابعادية بدمنهور عبارة عن بناء بالطوب الابيض وأعمدة خرسانية وشدة خشبية.





كما تم إزالة ٧ حالات تعد بإجمالى مساحة ٩٤٠ م٢ بقرى عوض كشك وحمادة سرحان التابعين لقرية فيشا بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأحمر والأبيض وصبة سقف وسمل وإزالة حالتى تعد بمساحة إجمالية ٥٢٥م٢ متر مربع بادكو عبارة عن أساسات من الحجارة البيضاء بالإضافة إلى تنفيذ ٨ قرارات إزالة على حرم الصرف على مساحة ٢٨٦ م٢ متر بقرية بطورس بأبو حمص، كما تم إزالة ٣ مغاسل على الطريق الزراعي السريع.





وتمكنت الحملة فى قرية عمر مكرم بمركز بدر من إزالة حالتى تعد بمساحة ٢٧٦ م٢ بقرية عبارة عن قواعد وسملات وفك شدة خشبية لصب سقف دور أول علوي وإزالة شدة خشبية لدور أول علوي مخالف بكوم حمادة بمساحة ٢٤٥ م٢ وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء.





كما تم إزالة حالتى تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ١٦٦م٢ متر مربع بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية،وحالتى تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٤٠ م٢ متر بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.



