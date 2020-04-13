الالتزام يسود مكتب بريد المنيب أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة..فيديو

سادت حالة من الالتزام أمام مكاتب البريد المنيب منذ صباح اليوم لصرف المنحة ال ٥٠٠ جنيه للعمال غير المنتظمة المتضررة من ازمة كورونا.





رصدت عدسة صدي البلد زحام المواطنين علي مكاتب البريد المنيب.





وكان كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارًا من الأحد وحتى الخميس 16 أبريل الجاري، وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوي العاملة علي رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم وكرامتهم.