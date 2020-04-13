بإطلالة غير تقليدية.. كارول سماحة تتألق فى أحدث ظهور

حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها.
تألقت كارول سماحة فى الصور بإطلالة عصرية وغير تقليدية، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه جاكيت جينز باللون الاسود واتسم التصميم بأنه غريب وغير تقليدي، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.
وأكملت كارول سماحة إطلالتها بقبعة أنيقة ذات اللون الأزرق، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها القصير المنسدلة، فيما اختارت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.