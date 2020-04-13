إقبال علي مكاتب البريد بـ إمبابة والوراق لصرف منحة العمالة غير المنتظمة..فيديو

شهد مكاتب البريد في امبابه رالوراق زحاما شديد منذ صباح اليوم لصرف المنحة ال ٥٠٠ جنيه للعمال الغير منتظمه المتضررة من ازمه كورونا .





رصدت عدسه صدي البلد زحام المواطنين علي مكاتب البريد ب امبابه و الوراق .





وكان كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارًا من الأحد وحتى الخميس 16 أبريل الجاري، وذلك من مكاتب البريد التي سيتم تحديدها في الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوي العاملة علي رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم وكرامتهم.