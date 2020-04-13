وسط إجراءات وقائية.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالبحيرة.. صور

بدأت اليوم الاثنين الأجهزة التنفيذية المختصة بوزارة الاتصالات والبنوك بمحافظة البحيرة فى صرف إعانة العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعاونة بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة وسط إجراءات صحية ووقائية وأمنية مشددة فى إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث تستمر عمليات الصرف حتى يوم ١٦ ابريل الموافق يوم الخميس المقبل





و أكد محمد خميس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور فى تصريحات خاصة" بصدى البلد"،أن إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقرية الابعادية التابعة للوحدة المحلية لمركز دمنهور تتم بانتظام من خلال مكاتب البريد وفرع البنك الزراعى المصرى مشيرًا إلى تكليف نبيل عبد القادر رئيس قرية الابعاديه بالمرور علي منافذ الصرف لإزالة أى صعوبات تعوق عمليات الصرف





وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور إلى تجهيز كافة الأماكن وتوفير فراشه ومقاعد وتعقيم وتطهير كافة الأماكن المواطنين من العمالة غير المنتظمة والتي قامت بالتسجيل علي المواقع الالكترونية للوزارة.





وناشد خميس المواطنين المستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بعدم التوجه لصرف المستحقات الا بعد وصول رسالة نصية علي تليفون المستحق لافتا إلى أن الصرف يكون ببطاقة الرقم القومي لكل شخص مسجل بالاستمارة منعا للتزاحم والاختلاط ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد





فيما أوضحت المهندسة سلوى زكى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية أن القيام بصرف منحة العمالة غير المنتظمة يتم فى ضوء الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد فى إطار تنفيذ لتوجيهات اللواء - هشام امنة محافظ البحيرة لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء قطاع البريد وبنك التنمية الزراعية بالمحافظة بتيسر صرف المستحقات المالية للعمالة الغير منتظمة للحفاظ على سلامة المواطنين.





وأشارت زكى إلى مساعدة المواطنين المستحقين وتسهيل الحصول على المنحة من خلال لجنة مشكلة من الوحدة المحلية والبريد والتربية والتعليم لافتة إلى صرف المنحة للفئات العمرية ٥١ عام فأكثر بمدرسة المحمودية الثانوية بنات بمنطقة الزهور





وشددت رئيس المركز على استمرار تطهير وتعقيم الأماكن التي تم اختيارها يوميا قبل وبعد الإنتهاء من عملية الصرف وزيادة فريق العمل لتجنب الازدحام حفاظا علي سلامة وأمن الموظفين والمواطنين.





ومن جانبه أشار محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود إلى التنسيق مع مدير عام منطقة بريد البحيرة بشأن إجراءات صرف الإعانة والتى بدأت من اليوم وحتى الخميس المقبل من الساعة الثامنة صباحا و حتى الثالثة مساءا عصرا من خلال أربع فروع بداخل المركز هى :





-مكتب بريد إيتاى البارود الرئيسى بجوار الوحدة المحلية

-فرع بريد إيتاى البارود الفرعى غرب إيتاى اول طريق قليشان-فرع بريد قرية صفط الحرية، فرع بريد نكلا العنب





واوضح كجك بأن ايام الصرف الخمس موزعة على الفئات العمرية كالتالى :





-اليوم الأول سيتم الصرف للفئة العمرية أقل من 25 سنة





اليوم الثانى سيتم الصرف للفئة العمرية من 25 إلى 35 سنة





-اليوم الثالث سيتم الصرف للفئة العمرية من 35 إلى 50 سنة





-اليوم الرابع يتم الصرف للفئة العمرية من 50 إلى 60 سنة





-اليوم الاخير الموافق الخميس يتم الصرف للفئة العمرية التى تزيد عن 60 عام



