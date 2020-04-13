لاعب طلائع الجيش مرشح للانتقال للزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح كريم طارق جناح فريق طلائع الجيش للانتقال إلى نادي الزمالك في الموسم المقبل.









يأتي هذا بعدما ظهر اللاعب بصورة جيدة مع فريقه هذا الموسم الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.









ومن المقرر أن يعرض مسؤولو الزمالك، كريم طارق، على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، للحصول على رأيه بشأن التفاوض مع اللاعب بصورة رسمية من عدمه، فى ظل اهتمام المدرب الفرنسى بتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل .









وكان كريم طارق تلقى عرضا من بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل.