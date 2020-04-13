محافظ الجيزة يتابع انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مقار صرف منحة العمالة الغير منتظمة للتأكد من عدم وجود اي معوقات تواجه انتظام الصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

حرص المحافظ علي تفقد مدرسة مدينة العمال الأبتدائية ومكتب بريد جيزة أول بشارع مراد بحي جنوب الجيزة ومدرسة الفريق عزيز المصري بحي الطالبية وذلك للاطمئنان من انتظام السيستم لصرف المنحة وعدم وجود اي تجمعات .

ناشد محافظ الجيزة المواطنين بعدم التواجد امام مقار البنوك ومكاتب البريد قبل التأكد من وصول رسالة علي المحمول من وزارة القوي العامله تفيد باستحقاقهم للصرف وذلك منعا للأزدحام والتكدسات.

مشيرآ بانه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان انتظام خدمه الأنترنت دون اي انقطاعات .

ووجه راشد السكرتير المساعد للمحافظة ضرورة اجراء حصر يومي للعمالة التي استحقت صرف المنحة والتاكيد علي القائمين بعدم الأنصراف الابعد الانتهاء من صرف المنح للمواطنين المستحقين المتواجدين .

الجوله التي قام بها محافظ الجيزة اليوم رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء أحياء شمال الجيزة والطالبية .

اطمأن راشد خلال الجوله علي التزام الاحياء والمراكز بتوفير سبل الراحه للمواطنين ووضع علامات لوقوف المواطنين في تباعد ووضع كراسي للجلوس وذلك في ظل اتخاذ الدولة لحزمة من الاجراءات لرعاية المتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد" .

واكد محافظ الجيزة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم بوضع علامات لكل مواطن تضمن بعد المسافات بين المواطنين خلال عمليات الصرف ،كما تم تقسيم المستفيدين حسب الفئات العمرية لمنع التكدس والزحام وتيسيرا على المواطنين في صرف المنحة.

لافتا أن الدولة حريصة كل الحرص على أبناءها في كل القطاعات وتبذل كل الجهود لتوفير الدعم اللازم لهم ولكافة المواطنين وتلبية احتياجاتهم

ومن جانبهم ثمن المواطنون المجهودات التي نفذتها محافظة الجيزة للتسهيل في عمليات الصرف والحد من اي تجمعات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين وفي اطار قرارات مجلس الوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة وتسهيل الحصول علي المنحه المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة .

