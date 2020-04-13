وزيرة الهجرة تكشف عن جهود الدولة لإعادة العالقين في الخارج..فيديو

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، إنه مع ظهور أزمة كورونا المستجد، تلقينا طلبات من المصريين العالقين خارج مصر، للعودة إلى بلادهم مرة أخرى.





وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية العربية الحدث ان اولوياتنا الأن العالقين في الخارج والعالق هو الذي سافر في زيارة مؤقتة سواء للسياحة او رحلة علاج او الدارسين بالمدن الطلابية.





وطالبت وزيرة الهجرة انني كل المصريين العالقين بضرورة تسجيل بياناتهم لدى السفارات المصرية بالبلاد التى يتواجدون فيها.





وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن الدولة المصرية تسعى لإعادة كل المصريين المتواجدين فى الخارج ولكن لابد من الوعى بقدرة الدولة الاستيعابية.





وقالت وزيرة الهجرة إن الدولة لا تستهين بغنى أو فقير من العالقين فى الخارج ، قائلة :"عندنا شرائح كتيرة من العالقين و بنشتغل على تلبية استغاثاتهم وطلباتهم".