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مرأة

قبل شم النسيم.. أفضل طرق تخزين الرنجة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:39 م
طرق تخزين الرنجة
طرق تخزين الرنجة
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رشا عوني
قبل أيام قليلة من شم النسيم، تستعد النساء لشراء الرنجة من الآن وتخزينها للأسبوع المقبل، وبدأت النساء تتبادل الأسئلة حول أمر تخزين الرنجة على جروبات النساء على فيسبوك. 

ومن خلال أسىلة وإجابات النساء، اجمعن على أفضل طرق تخزين الرنجة من الآن وحتى شم النسيم وهي: 

الطريقة الأولى
قومي بتنظيف الرنجة بالطريقة المعتادة وتخلصي من الجلد، وقطعي لحم الرنجة إلى قطع متوسطة الحجم وضعيها في برطمان زجاجي أو علبة بلاستيكية وضعي عليها الزيت واغلقيها جيدا في الثلاجة. 

الطريقة الثانية 
قومي بتنظيف الرنجة وقطع الرأس والذيل وضعي الكمية التي ترغبين بها في اكياس بلاستيكية الخاصة ب التخزين واغلقيها جيدا وادخليها الفريزر، وعند استخدامها اخرجيها واتركيها حتى تبرد تماما ويذوب الثلج قبل تقطيعها. 
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