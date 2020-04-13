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أخبار العالم

بالأسماء .. النقد الدولي يعلن تخفيف أعباء الدين لـ 25 دولة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن صندوق النقد الدولي تخفيف أعباء خدمة الدين عن 25 دولة الأكثر فقرًا لمساعدتها على مواجهة كورونا.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي  في تغريدة على تويتر إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على تخفيف أعباء الديون لـ 25 دولة من بين الأكثر فقرا للمساعدة على التغلب على جائحة كورونا.

فيما بلغ عدد وفيات كورونا حول العالم ما يزيد عن 17 ألف حالة، بينما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم لنحو 2 مليون حالة.

الدول الـ25:
أفغانستان
بنين
بوركينا فاسو
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جزر القمر
الكونغو 
جمهورية الكونغو الديموقراطية
غامبيا
غينيا
غينيا-بيساو
هايتي
ليبيريا
مدغشقر
ملاوي
مالي
الموزمبيق
النيبال
النيجر
رواندا
ساو تومي
برينسيبي
سيراليون
جزر سليمان
طاجيكستان
توغو
اليمن
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