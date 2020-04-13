بالأسماء .. النقد الدولي يعلن تخفيف أعباء الدين لـ 25 دولة

أعلن صندوق النقد الدولي تخفيف أعباء خدمة الدين عن 25 دولة الأكثر فقرًا لمساعدتها على مواجهة كورونا.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في تغريدة على تويتر إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على تخفيف أعباء الديون لـ 25 دولة من بين الأكثر فقرا للمساعدة على التغلب على جائحة كورونا.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في تغريدة على تويتر إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على تخفيف أعباء الديون لـ 25 دولة من بين الأكثر فقرا للمساعدة على التغلب على جائحة كورونا.

فيما بلغ عدد وفيات كورونا حول العالم ما يزيد عن 17 ألف حالة،

بينما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم لنحو 2 مليون حالة.