14 يوما في العزل.. كيف استطاع أهالي قرية الهياتم تجاوز فترة الحجر الصحي بسلام؟

شهدت قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية اجواء احتفاليه، رسمها العشرات من أهالي القرية الذين حرصوا على توزيع الحلوي وتقديم الورود على فريق أعضاء الجيش الأبيض ورجال الشرطة لمساهمتهم فى تطبيق طرق الوقاية والعزل المنزل لمدة أسبوعين لتأمين أرواحهم من أخطار تفشي وباء كورونا.

كما خيمت ملامح السعادة على وجوه الأسر والعائلات بذات القرية حيث حرصوا على عودة الحياه وممارستها بشكل طبيعي فضلا عن تقديم واجبات الشكر إلي كافة القيادات الأمنية والتنفيذية لمساهمتهم فى تأمين أرواحهم وحياة ذويهم .

" الحمد لله ربنا فضله عظيم وربنا كبير اننا عشنا خلال الأسبوعين رافعين شعار الإلتزام باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من خلال التزام كبار السن من الرجال والسيدات بالجلوس داخل منازل وعدم الاختلاط ومنع أى تكدسات " بتلك الكلمات عبر "محمد عليوه " أحد أبناء قرية "الهياتم " لافتا أن كافة المبادرات الإنسانيه وأرباب العائلات ساهموا فى توزيع شنط وسلع غذائية على أبناء كافة الأسر والعائلات الأكثر احتياجا .

وأشار"عليوة " أن شباب القرية دشنوا سلسله من المبادرات طوال فترة الأسبوعين بمشاركتهم فى استمرار حملات التطهير والتعقيم بكافة المناطق والوحدات السكنية وكافة المؤسسات الحكومية " .

وأشار المحاسب إيهاب سنبل احد أبناء قرية الهياتم بقوله "الحمد لله على نعم التعاون بين الأسر والعائلات من خلال المشاركة فى مساعدة الجهات المختصه من أطباء وفنيات التمريض "الجيش الأبيض " ورجال الشرطة الذين ساهموا فى تأمين القرية وعزلها للتأكد من سلامه مواطنيها وأبنائها " .

كما وجه "سنبل " الشكر إلي كافة القيادات التنفيذية والأمنية فضلا عن دعم مديرية الصحة وصندوق تحيا مصر لضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين المتضررين من إغلاق المحلات التجارية والمطاعم حلال فترة الحظر الحكومي وأثناء لحظات تطبيق العزل المنزلي خلال الأيام الماضية .

وكانت قرية صفط تراب التى تبعد عن قرية "الهياتم " مسافه لم تتجاوز 7 كيلو مترات شهدت ارتفاع حصيلة الإصابة من 6 حالات إيجابية إلي 18 حالة إيجابية بالوباء "كورونا "مما أثار حفيظة المواطنين وأصابهم بحاله من الرعب والفزع الشديدين خشية انتشار وباء المرض بين صفوف الأسر والعائلات .

وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بالضرورة تنفيذ خطة الدولة لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازيه خشية انتشار عدوي "كوفيد 19" المميت.

فى المقابل كلف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة فى تعليماته مدير إدارة صحة ثان المحلة الدكتور السيد قاعود بالضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية التى تلزم رفع الحظر والعزل الكامل عن أسر وعائلات قرية صفط تراب لمدة تزيد عن 14 يوما كالفترة انتهاء حضانة المرض اللعين .

كما وجه وكيل الصحة تعليماته بأهمية الدفع بفرق مكافحة العدوى لـ فحص المخالطين للحالات الإصابه والبالغ عددهم 18 حالة إيجابية ونقلهم إلى العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات العامة لتلقي مراحل العلاج والمتابعة الصحية اللازمة ..

كما وجه "حميدة" وكيل الصحة مدير الطب العلاجي ومسئولي الطب الوقائي بأهمية الدعم بفرق مكافحة العدوى وأعضاء إدارة التثقيف الصحي لفحص كافة الأسر والعائلات المخالطة للحالات الإيجابية المذكورة مشيرا بقوله "دورنا رعاية مصالح الوطن ومتابعة كافة الحالات المشتبه إصابتهم بالوباء العالمي "كوفيد 19 "

كما شدد وكيل وزارة الصحة فى تعليماته الى الدكتورة إيمان العشري مدير إدارة المعامل بالمديرية بعلى ضرورة المرور ميدانيا وإجراء كافة تحاليل "بي سي أر" تحت إشراف الدكتور محمد طارق رئيس قسم المعامل بمستشفى حميات طنطا وباقي المعامل الحكومية التابعة للمديرية بطنطا

وأعطى وكيل الصحة تعليماته الى مديري إدارة المعامل بمتابعة سير تداعيات العمل داخل المعامل وتلبية جميع احتياجاتهم وتم الاطمئنان على الأوقية والكيماويات والمستلزمات موجها كل التحيه لجميع فريق المعامل من أطباء وفنيين وعمال لعملهم الريادي وبذل طاقتهم على مدار ٢٤ ساعة في مواجهة أخطار تفشي الوباء المذكور

فى ذات السياق أعطي محافظ الغربية تعليماته بأهمية تطبيق إجراءات العزل لمداخل ومخارج قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة عقب ظهور 18 حالة إيجابية مصابة بالوباء عدوي "كورونا المستجد" .

وشدد محافظ الغربية على أهمية البدء فى إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدورية لتأمين أرواح ومواطني القرية لإحجام تفشي الوباء لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

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