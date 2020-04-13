عماد متعب: مروان محسن "متأثر بكوبر".. وصالح جمعة "مش عايز يلتزم"

أكد عماد متعب مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، أن مروان محسن مهاجم مميز لكنه يحتاج للخروج من طريقة لعب كوبر التي سيطرت عليه.





وقال متعب خلال حواره لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: مروان محسن مازال متأثرا بطريقة لعب كوبر، وهي بذل المجهود الكبير وعدم التركيز في جزئية التهديف، فضلا عن الضغط الجماهيري الكبير الواقع عليه.





وأردف: أعتقد أن هذه الأمور إذا تغيرت مع مروان سيظهر بشكل مختلف.





وعن أحمد كوكا قال : يقدم مستوى مميز بالخارج، ولكن في مصر يتم وضعه تحت ضغط كبير، فهو مهاجم جيد واذا استطاع التسجيل للمنتخب تباعا، ستصبح الأمور معه أفضل.





وانتقل بالحديث لرمضان صبحي قائلا: اختلف كثيرا واصبح قوي ومؤثر، فارق مع الأهلي جدا.





وعن صالح جمعة قال: "واضح انه مش عايز يلتزم"، تحدثت معه اكثر من مرة وبالفعل حصل على فرص عديدة ولكن "الباب اتقفل خلاص".



