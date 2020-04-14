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رياضة

حمادة صدقي يرد على اتهامه بتفويت المباريات أمام الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:27 ص
جانب من لقاء سموحة
جانب من لقاء سموحة والاهلي
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حسن العمدة
قال حمادة صدقي، المدير الفني لنادي سموحة السكندري، إن إتهامه بالتفويت أمام الأهلى غير منطقي، خاصة أنه سبق له تحقيق نتائج إيجابية ضد الفارس الأحمر.

وأضاف حمادة صدقي ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن إتهامه بالتفويت للأهلى أمر غير مقبول، ولكنه أيضا لا يصيبه بالقلق أو التوتر، لاسيما وأن نتائجه ضد الأهلى تشهد له.

وأكد حمادة صدقي أنه سبق له تحقيق الفوز على الأهلى والإطاحة به من كأس مصر، كما سبق له الفوز أيضا على الزمالك، مضيفا أنه يلعب من أجل اسمه، ولا يفكر فى أي اعتبارات أخرى.

وتعادل الأهلي مع سموحة، بهدف لكل منهما فى اخر لقاء قبل تعليق الدوري المصري .

ويتصدر الاهلي جدول المسابقة برصيد 49 نقطة ، بينما جاء سموحة فى المركز السادس برصيد 25 نقطة .
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